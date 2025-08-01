Это связано с высокой скоростью полета, уточнил портал

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Массовое применение новой модификации российских беспилотников "Герань-3", оснащенной реактивным двигателем, может создать большие сложности для средств ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую оценку приводит интернет-портал Business Insider.

По его информации, максимальная скорость данной модели российских БПЛА может достигать 800 км/ч, что приближает "Герань-3" по этому показателю к характеристикам крылатых ракет. Столь высокая мобильность, пишет Business Insider, практически исключает возможность перехвата беспилотника наземными огневыми группами ВСУ. Как сообщает портал, украинские дроны-перехватчики также не смогут эффективно противостоять реактивной модификации "Герани-3", если их скорость не увеличить как минимум в три раза.

По мнению Business Insider, дальнобойных систем ПВО западного производства, в первую очередь ЗРК Patriot, находящихся на вооружении Украины, не хватит, чтобы одновременно перехватывать баллистические ракеты и реактивные беспилотники в случае массированного запуска со стороны ВС РФ.

Раннее военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ТАСС сообщил, что в арсенале российских войск есть беспилотники "Герань-3" с реактивными двигателями, которые способны пикировать на цели со скоростью свыше 400 км/ч. По его сведениям, в данной модификации также были увеличены дальность полета, доработаны устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы и точность наведения на цель.