ВСУ потеряли в зоне "Севера" за неделю свыше 1 245 военнослужащих

Уничтожены 30 орудий полевой артиллерии, 5 станций радиоэлектронной борьбы, а также 26 складов боеприпасов и материальных средств

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю потеряли более 1 245 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Север". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1 245 военнослужащих, 4 танка, 13 боевых бронированных машин и 47 автомобилей. Уничтожены 30 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, а также 26 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы группировки в течение недели нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в Сумской области. В Харьковской области "Север" улучшил тактическое положение, нанес поражение формированиям механизированной, танковой, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны.