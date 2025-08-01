Уничтожены 42 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 34 склада боеприпасов, материальных средств и горючего

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. ВСУ потеряли за неделю более 420 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны. ВСУ потеряли более 420 военнослужащих, боевую бронированную машину, 25 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены 42 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 34 склада боеприпасов, материальных средств и горючего", - сказано в сообщении.