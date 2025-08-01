Уничтожены 32 автомобиля и 21 артиллерийское орудие

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Недельные потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр" составили до 2 875 военнослужащих, два танка и 21 артиллерийское орудие, сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, воздушно-десантной, пехотной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял до 2 875 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины. Уничтожены 32 автомобиля и 21 артиллерийское орудие", - сказано в сообщении.