ВС РФ нанесли за неделю семь ударов по ВПК Украины и военным аэродромам ВСУ

Российская армия также поразила пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские войска за неделю нанесли семь ударов высокоточным оружием и БПЛА по украинским предприятиям и военным аэродромам, а также другим объектам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С 26 июля по 1 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, пункты управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, склады робототехнических комплексов, ракетного вооружения и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - сообщили там.