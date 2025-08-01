Противник лишился 2 танков, 17 боевых бронированных машин и 78 автомобилей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 1 410 военнослужащих в зоне ответственности Восточной группировки войск, сообщили в Минобороны РФ.

"Потери ВСУ составили свыше 1 410 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, девять складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.

Также военнослужащие группировки за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Малиевка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области. "Восток" нанес поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, четырех бригад теробороны и бригады Нацгвардии.