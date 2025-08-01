За неделю также были уничтожены 19 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. ВСУ за минувшую неделю потеряли свыше 1 325 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Юг". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1 325 военнослужащих, 2 танка, 8 боевых бронированных машин", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что также за неделю были уничтожены 19 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе четыре западного производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы, а также 22 склада боеприпасов и материальных средств ВСУ.