ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов

Речь идет о Часове Яре, Бойковке, Бельгийке и Новоукраинке, Зеленом Гае, Малиевке и Темировке

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские войска за минувшую неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР, по одному в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили город Часов Яр ДНР. <...> Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка ДНР. <...> За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зеленый Гай ДНР, Малиевка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении.