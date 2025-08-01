ВСУ от действий группировки "Запад" потеряли за неделю более 1 630 военных

Уничтожены 88 автомобилей, 9 артиллерийских орудий, 48 складов боеприпасов, 31 станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Украинские военные от действий группировки войск "Запад" потеряли за неделю более 1 630 военных и 48 складов боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Противник потерял более 1 630 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин. Уничтожены 88 автомобилей, 9 артиллерийских орудий, 48 складов боеприпасов, 31 станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.

По данным министерства, подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.