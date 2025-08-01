С начала проведения специальной военной операции уничтожены 664 самолета, 283 вертолета и 73 848 беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили в течение недели 1 446 украинских БПЛА самолетного типа и 6 ракет РСЗО Himars ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, три реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 1 446 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным министерства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 73 848 беспилотных летательных аппаратов, 624 зенитных ракетных комплекса, 24 407 танков и других боевых бронированных машины, 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28 065 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 982 единицы специальной военной автомобильной техники