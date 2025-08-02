В Минобороны подчеркнули, что важное значение имеет применение высокоточных снарядов "Краснополь"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Расчеты артиллерии и беспилотников алейского мотострелкового соединения группировки "Центр" прикрывают наступление штурмовых групп на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллерийские расчеты и операторы беспилотников алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" обеспечивают огневую поддержку штурмовым подразделениям на красноармейском направлении. Разведывательные БПЛА ведут круглосуточное наблюдение за позициями, выявляя замаскированные огневые точки и технику ВСУ. Полученные данные в реальном времени передаются артиллерийским расчетам и операторам ударных дронов, что обеспечивает высокую точность поражения", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что важное значение имеет применение высокоточных артиллерийских снарядов "Краснополь", которые позволяют поражать цели противника с первого выстрела.