Также это происходит благодаря героизму российских военных, указал президент РФ

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 1 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что позитивная активность в зоне СВО достигается благодаря мужеству и героизму российских бойцов.

"Позитивная активность. Благодаря, конечно, мужеству и героизму наших ребят", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что 1 августа неформальная встреча проходит в особом месте, на Валааме, - месте, где заложен храм в память о всех воинах, погибших во все времена за Отечество.

"Но сейчас мы говорим об СВО. Сегодняшняя положительная динамика на фронте она связана, разумеется, с героизмом наших ребят, которые сейчас идут вперед. Но мы обязаны этим и тем нашим воинам, которые остались на поле боя и отдали свою жизнь за Родину. Потому что это они создали условия для того, чтобы сегодняшние люди, которые сегодня находятся в [зоне] СВО, шли вперед и имели такую возможность. Это общая заслуга", - заключил президент.