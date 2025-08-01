Путин: информация об освобождении Часова Яра соответствует действительности

Более того, МО РФ объявило об этом 31 июля, а на самом деле населенный пункт был взят несколько дней назад, указал президент России

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 1 августа. /ТАСС/. Информация об освобождении Вооруженными силами России населенного пункта Часов Яр в ДНР является полностью достоверной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Совсем недавно слышали, что взят новый населенный пункт - Часов Яр. Достаточно большой населенный пункт. Мы уже слышали о том, что "это не соответствует действительности". Я могу сказать, что это полностью соответствует действительности. Более того, Минобороны [России] объявило [об этом], по-моему, вчера, на самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад", - сказал Путин.