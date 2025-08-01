Президент Белоруссии Александр Лукашенко, критикуя киевские власти, отметил, что те не понимают, насколько успешно действуют Вооруженные силы РФ

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 1 августа. /ТАСС/. Россия, ведя боевые действия на территории Донецкой Народной Республики, возвращает свое, а не захватывает чужое. Таким образом президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал ситуацию в Часовом Яре.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, критикуя киевские власти, отметил, что в Киеве не понимают, насколько успешно действуют ВС РФ: "Отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют".

"Вернут, - поправил Путин. - Это - наше".

Российские войска накануне освободили Часов Яр в ДНР. Лукашенко, комментируя событие, отметил, что успешные действия ВС РФ открывают российским силам путь на временно оккупированный Украиной Краматорск, где расположен основной в Донбассе укрепрайон ВСУ.