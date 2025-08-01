В Минобороны подчеркнули, что на кадрах объективного контроля было зафиксировано точное попадание и уничтожение роботизированной платформы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Военные 20-й армии группировки "Запад" с помощью беспилотников нашли и уничтожили украинскую роботизированную платформу, с помощью которой противник подвозил боеприпасы к своим позициям. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие разведывательного подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" с помощью БПЛА на одном из направлений в зоне проведения СВО выявили перемещение вдоль лесополосы роботизированной платформы противника, осуществляющей подвоз боеприпасов боевикам ВСУ на позиции. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на вражескую роботизированную платформу", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что на кадрах объективного контроля было зафиксировано точное попадание и уничтожение роботизированной платформы.