Их собрала семья участника СВО в своем цехе в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 августа. /ТАСС/. Семья участника специальной военной операции собрала в своем цехе в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа и направила в зону проведения СВО первые в регионе прототипы багги. В планах - наладить серийное производство для нужд бойцов на передовой, сообщил в своем Telegram-канале заместитель губернатора Югры Эдуард Исаков.

"Посетил в Ханты-Мансийске цех по производству первых прототипов багги, которые очень востребованы штурмовыми подразделениями и эвакуационными группами в зоне проведения специальной военной операции. Уже две машины, изготовленные супругами Антоном и Анастасией Полянских, отправились на передовую нашим отважным воинам. Бойцы успешно используют их при выполнении боевых задач. На этом семья Полянских не останавливается: получая обратную связь от бойцов, они постоянно улучшают конструкцию и работают над запуском серийного выпуска таких машин", - отметил Исаков.

По его словам, ранее к Полянских, который с первых дней СВО выполнял боевые задачи, в том числе штурмовиком на Соледарском направлении, а после завершения контракта вернулся домой к семье, обратились его сослуживцы с просьбой отправить легкие автомобили. Первый образец получился удачным, поэтому супруги решили продолжить дело и организовали производство багги. "Сейчас поступил заказ еще на два багги, которые в ближайшее время волонтерская организация "СборХМ" отправит в подразделения, где служат наши парни из Югры", - добавил Исаков.