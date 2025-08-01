Родственница украинского военнопленного связалась с военными через бот обратной связи "Сохрани себе жизнь"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Родственница украинского военнопленного из 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Шария Виктория из Умани Черкасской области передала ему видео через российских военных. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Вика (родственница пленного - прим. ТАСС) прямо сказала, что она единственная из всей многочисленной родни Шария не боится карателей из СБУ и мечтает услышать голос своего сводного родственника. Девушка записала свое видео из Черкасской области и поблагодарила бойцов "Севера", которые сохранили жизнь и хорошо относятся к военнопленному. Однако родственники запретили Виктории дальше общаться с нами", - сказал собеседник агентства. Девушка связалась с военными через бот обратной связи "Сохрани себе жизнь".

Он добавил, что родственники Шария сами отказались от общения с российскими силовиками, несмотря на просьбу пленного помочь ему определиться - остаться в России или вернуться через обмен на Украину, но с перспективой повторной мобилизации.

Как сообщали ТАСС силовики, родственники военных ВСУ более 3,5 тыс. раз обращались в мае к российским силовым структурам по вопросам сдачи в плен через этот бот. В мае удалось организовать 24 выхода на российские позиции.