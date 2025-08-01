Кадыров назвал Российский университет спецназа кузницей героев РФ

Центр с самого начала проведения СВО принимает активное участие в подготовке и отправке добровольцев на защиту интересов России, отметил глава Чечни

ГРОЗНЫЙ, 1 августа. /ТАСС/. Российский университет спецназа имени В. В. Путина (РУС) в Чечне за 12 лет работы стал легендарной кузницей героев РФ. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Исполнилось 12 лет со дня образования легендарной кузницы героев - Российского университета спецназа имени президента РФ Владимира Путина. За это время расположенный в Гудермесе Центр подготовки спецназа стал одним из лучших в мире и по сегодняшний день продолжает удерживать этот высокий уровень", - написал глава Чечни.

Он отметил, что РУС с самого начала проведения специальной военной операции принимает активное участие в подготовке и отправке добровольцев на защиту интересов России.

"За все время тут прошли подготовку и переброшены на фронт СВО более 20 тысяч человек. И это только по линии добровольцев. Эта работа успешно продолжается и сегодня", - добавил глава Чечни.

Кадыров также напомнил, что в ходе визита в Чечню президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку центру.

Российский университет спецназа им. В. В. Путина располагается в Гудермесе и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, при оснащении которых использовались новейшие специальные информационно-технические решения. Университет на сегодняшний день ведет подготовку по 15 направлениям.