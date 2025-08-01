ТАСС: наиболее мотивированные неонацисты "Айдара" находятся в тыловых районах

В российских силовых структура сообщили, что "колоссальные потери в этом бывшем нацбате в своей основе приходятся на насильно мобилизованных украинцев"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Наиболее мотивированные неонацисты 24-го штурмового батальона "Айдар" (признан террористическим, запрещен в РФ) находятся в тыловых районах, тогда как основные потери батальона приходятся на насильно мобилизованных украинцев. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее там сообщали ТАСС, что родственники украинских неонацистов батальона "Айдар" в социальных сетях опубликовали фотографию 1-й штурмовой роты, которая в полном составе в июле была уничтожена бойцами Северной группировки войск ВС РФ в районе Бессаловки Сумской области.

"Характерно, что колоссальные потери в этом бывшем нацбате в своей основе приходятся на насильно мобилизованных украинцев. Наиболее мотивированные неонацисты находятся в тыловых районах", - обратил внимание собеседник агентства.