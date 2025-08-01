В российских силовых структурах предполагают, что это может быть связано с сокращением сроков подготовки и крайне низким уровнем мотивации новобранцев в ВСУ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. ВСУ потеряли 10 штурмовых групп при попытке вернуть под контроль Юнаковку в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там сообщили, что ВСУ завершили восстановление боеспособности своих подразделений в Сумской области, для этого были доукомплектованы 3 десантные бригады: 80-я и 95-я отдельные штурмовые бригады и 71 отдельная егерская бригада. Партию заключенных перевели в 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки.

"Однако первая серьезная попытка атаки позиций бойцов группировки "Север" завершилась полным провалом. Решительными и умелыми действиями наших бойцов уничтожено 10 штурмовых групп противника, наибольшие потери ВСУ понесли в районе Храповщины и Яблоновки", - указал собеседник агентства.

По его мнению, это может быть связано с сокращением сроков подготовки и крайне низким уровнем мотивации новобранцев в ВСУ.

Ранее в силовых структурах сообщали ТАСС, что в боях за Варачино ВСУ потеряли подразделения элитных 71-й егерской бригады, 95-й десантно-штурмовой бригады, 78-го десантно-штурмового полка ВСУ.