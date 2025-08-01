Судя по всему, с поставками тяжелой бронетехники в ВСУ большие проблемы, считают в российских силовых структурах

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Ни одной танковой бригады не осталось в рядах ВСУ, они были все переформированы. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В ВСУ не осталось ни одной танковой бригады. По данным украинских Telegram-каналов, 4-я отдельная танковая бригада ВСУ переформирована в отдельную тяжелую механизированную бригаду", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что ранее в тяжелую механизированную бригаду также была переформирована 17-я отдельная танковая бригада, разбитая под Ольговкой зимой 2024 года. При этом, добавил собеседник агентства, по рассказам пленных украинских военных, в бригаде катастрофически не хватает бронетехники, из-за чего танкистов использовали в качестве обычной пехоты без прикрытия.

Он пояснил, что переформирование бригад невозможно назвать "повышением", ведь она лишается танкового батальона - он меняется на механизированный. "Судя по всему, с поставками тяжелой бронетехники в ВСУ большие проблемы, а помните, как радовались западным танкам Leopard и Abrams? Где они все сейчас?" - задался риторическим вопросом собеседник агентства.

Проблемы с техникой у ВСУ

Ранее в марте представители подполья "Дозор" сообщали ТАСС, что проблемы с обеспечением военной техникой и вооружением возникли в 155-й бригаде им. Анны Киевской ВСУ. Это было связано с сокращением военной помощи со стороны США и стран Европы.

Как сообщали силовики ранее, переформатирование украинских танковых бригад в тяжелые механизированные, в том числе на харьковском направлении, связано с дефицитом техники в ВСУ и распадом "танковой коалиции" стран НАТО.

В марте 2024 года киевские власти сообщили, что "коалиция бронетехники" начала свою деятельность. Ее инициаторами выступили Польша и Германия, также в ее работе принимают участие Великобритания, Швеция и Италия".