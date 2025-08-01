Украинский волонтер Мария Берлинская сообщила о ежедневных потерях в 1 500 человек убитыми, ранеными и дезертировавшими

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Данные, которые привела украинский волонтер Мария Берлинская о ежедневных потерях ВСУ в 1 500 человек убитыми, ранеными и дезертировавшими, являются реалистичными. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

"На Украине озвучили реальные потери войск киевского режима. Волонтер ВСУ Мария Берлинская предрекает полное уничтожение ВСУ к концу этого года, озвучив цифры потерь в более чем 1 500 убитых, раненых и убежавших в СОЧ каждый день. Такие данные получились путем анализа некрологов убитых и общения с подразделениями украинской армии", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что Владимир Зеленский называл потери в 45 тыс. с начала спецоперации, поэтому озвученные волонтером ВСУ цифры повергли всех в шок. "Украинцам нужно быть готовыми, что подобная отрезвляющая информация будет появляться чаще и в конечном итоге всем им придется признать, какую цену они заплатили за "майдан" и антироссийский курс", - подчеркнул собеседник.

Как ранее сообщал ТАСС, по подсчетам агентства на основе еженедельных и суточных сводок, Вооруженные силы Украины потеряли более 300 тыс. военных убитыми и ранеными за семь месяцев 2025 года.