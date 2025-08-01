Сержант предотвратил взрыв в месте хранения артиллерийских снарядов в зоне СВО

Российский военный сумел оперативно потушить пожар после падения дрона

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Гвардии сержант Владимир Морозов при выполнении задач в составе противотанковой батареи сумел оперативно потушить пожар на месте упавшего дрона противника и предотвратить детонацию боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Гвардии сержант Морозов получил доклад с поста воздушного наблюдения об обнаружении местонахождения разведывательного БПЛА типа "Крыло", который кружил над районом сосредоточения наших артиллерийских установок. Силами средств противовоздушной обороны БПЛА был опознан как вражеский и оперативно уничтожен. После уничтожения БПЛА противника произошло возгорание на месте падения обломков недалеко от места хранения боеприпасов артиллерийских орудий. <…> с пожарной командой немедленно выдвинулся к месту возгорания и оперативно ликвидировал возгорание, предотвратив детонацию боекомплекта", - рассказали в оборонном ведомстве.

В ведомстве также рассказали о гвардии рядовом Сергее Гусеве, который в ходе выполнения задач по организации связи между российскими подразделениями сумел под огнем противника починить поврежденную линию.

"Под непрекращающимся обстрелом противника, продвигаясь по маршруту прокладки линии связи, обнаружил перебитый взрывом кабель и оперативно устранил повреждение. Как только связь была восстановлена, комплекс продолжил ведение разведки стреляющих орудий, что способствовало уничтожению вражеской артиллерии", - рассказали в оборонном ведомстве.

Там отметили, что благодаря бдительности и мужеству Гусева удалось возобновить огневую поддержку российских мотострелковых подразделений.