На северной части реки Волчья уже почти не осталось украинских военнослужащих, добавил эксперт

ЛУГАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Российские бойцы выбили Вооруженные силы Украины с северного побережья реки Волчья в Волчанске Харьковской области, освободив историческую часть города. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, ВСУ пытаются заходить в этот населенный пункт на юго-западе, но силы РФ наносят по ним удары.

Исторически Волчанск находился на правом берегу реки.

"Под натиском наших войск украинские боевики были выдавлены на южный берег реки Волчья. И сейчас есть еще несколько серых зон, где наши военнослужащие занимаются зачисткой. На северной части реки Волчья уже практически нет украинских боевиков. Они, конечно, еще на юго-западе пытаются заходить на территорию населенного пункта, но наши военнослужащие регулярно наносят по ним удары", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что район автовокзала Волчанска, где у противника проходили основные пути снабжения, уже перешел под "плотный огневой контроль" российских бойцов. "Также хочу отметить, что мы развиваем успех в районе Тихого и по направлению Волчанских Хуторов - здесь также противник перебрасывается на другой берег реки. Водная преграда служит своеобразным барьером для украинских боевиков и позволяет нам немного облегчить действия оборонительного характера на данном участке фронта", - уточнил Марочко.

В июле он сообщал ТАСС, что военнослужащие РФ выбили ВСУ с части позиций на юго-западе Волчанска и зачистили порядка 1,5 тыс. кв. м города. Кроме того, российские бойцы улучшили тактическое положение в районе волчанской автостанции и подготовили "небольшой плацдарм" на южном берегу реки Волчья.