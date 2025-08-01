Расчеты беспилотников ВС РФ контролируют перемещение противника и своевременно наносят ему огневое поражение, добавили в российских силовых структурах

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. ВСУ пытаются нарастить численность 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) у Кондратовки Сумской области, но подразделение несет большие потери. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Отмечается попытка нарастить численность 225-го ОШП в районе Кондратовки Сумской области. Но полк несет большие потери", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что расчеты российских беспилотников контролируют перемещение противника и своевременно наносят огневое поражение, "пополняя списки пропавших без вести в 225-м штурмовом полку ВСУ".