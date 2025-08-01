Военный эксперт добавил, что в целом на сумском направлении противник безуспешно пытался прорвать государственную границу и "закрепиться где-нибудь на территории РФ"

ЛУГАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие зачищают лесополосы на юго-восточных окраинах Юнаковки Сумской области и отбивают атаки Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"У Юнаковки, в основном, идут позиционные бои. Наши военнослужащие сейчас продолжают действовать не в этом населенном пункте, а на юго-восточных рубежах, в лесополосах, где идет планомерная зачистка от украинских боевиков.

Военный эксперт добавил, что в целом на сумском направлении противник безуспешно пытался прорвать государственную границу и "закрепиться где-нибудь на территории РФ". "Все эти попытки пресекались, противник уничтожался. В целом велась плановая боевая работа", - отметил собеседник агентства.