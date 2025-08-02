Военный эксперт отметил, что российские солдаты взяли под контроль 10 домовладений на одной из улиц

ЛУГАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытаются удержать контроль над Московкой, открывающей северные окраины Купянска Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"В районе Московки идут активные боестолкновения, противник пытается удержать этот форпост, поскольку после падения Московки им будет негде обороняться на севере Купянска, его окрестностях - бои перейдут городскую черту. В принципе, на некоторых участках это уже происходит: на северо-востоке от Купянска наши войска постоянно пытаются вести маневренные действия. На улице Мичурина уже есть некоторые успехи: порядка 10 домовладений перешли под наш контроль. Здесь ситуация очень динамичная", - сказал он.

26 июля Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы улучшили положение в районе Московки.