Дальность работы беспилотников позволяет расчету оттянуться на безопасное отдаление от линии боевого соприкосновения, рассказал военнослужащий отряда специального назначения "Тени" Добровольческого корпуса

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты типа летающее крыло "Черника-2" применяются для нанесения точечных ударов по украинским объектам в глубине Сумской области. Об этом ТАСС сообщил военнослужащий отряда специального назначения "Тени" Добровольческого корпуса с позывным Монах.

"Дистанции, на которых мы работали, составляли свыше 30 км. Фронт очень сильно сдвинулся. Мы можем работать глубоко в тыл, уже на территориях Сумской области. У "Черники-2" гораздо больше запас хода, в воздухе получается провисеть 1,5 часа. Можно уйти на высотный эшелон, а это 3000 метров, и находиться там час. Ни на одной мультироторной системе это невозможно. Есть режимы, которые позволяют автоматически удерживать высоту. В условиях избыточного наполненного радиоэфира, когда все летают, очень упрощается работа самого пилота", - рассказал боец.

По его словам, скорость разворачивания беспилотной авиационной системы занимает считаные минуты. "Никто не сидит под антеннами и не ждет артналет. Дальность работы позволяет расчету оттянуться на безопасное отдаление от ЛБС. Откидали борта и оперативно уехали. "Черника-2" - это современный снайперский комплекс", - отметил Монах.

Беспилотники "Черника-2" производятся одним из предприятий Москвы. Дрон имеет утяжеленную боевую часть до 2,5 кг, способен лететь на дистанцию до 100 км при крейсерской скорости 60 км/ч.