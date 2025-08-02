В Минобороны рассказали, что летчики оперативно-тактической авиации совершают боевые вылеты при любых погодных условиях

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Многоцелевой истребитель Су-35С прикрыл штурмовую и армейскую авиацию Воздушно-космических сил (ВКС) России во время воздушной атаки на украинские позиции в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевое дежурство в интересах группировки войск "Южная" в зоне проведения специальной военной операции. Целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что летчики оперативно-тактической авиации совершают боевые вылеты в любое время, при любых погодных условиях и с различными типами авиационных вооружений.