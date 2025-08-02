Подводников встречали представители командования Краснознаменных подводных сил Северного флота, закрытого административно-территориального образования Александровск и родственники

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Новейший ракетный крейсер стратегического назначения (РПКСН) "Князь Пожарский" прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте - Гаджиево. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Пожарский" прибыл в главную базу подводных сил Северного флота - Гаджиево. По докладу командира крейсера, задачи межбазового перехода экипажем выполнены в полном объеме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач", - информировали в пресс-службе.

Командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко, поздравляя экипаж корабля с прибытием, заявил, что подводный крейсер "Князь Пожарский" войдет в состав группировки подводных крейсеров стратегического назначения - основу морских стратегических ядерных сил Российской Федерации.

На пирсе подводников встречали представители командования Краснознаменных подводных сил Северного флота, закрытого административно-территориального образования Александровск, родные и близкие моряков.

Президент России Владимир Путин 24 июля на предприятии "Севмаш" в Северодвинске принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомном подводном крейсере "Князь Пожарский". Крейсер вошел в боевой состав Военно-морского флота России и был зачислен в состав Краснознаменной дивизии ракетных подводных лодок стратегического назначения подводных сил Северного флота.

О крейсере

РПКСН "Князь Пожарский" был заложен на "Севмаше" 23 декабря 2016 года. Корабль построен по усовершенствованному проекту "Борей-А" (955А) и относится к 4-му поколению подводных атомоходов.

Корабль оснащен самым эффективным радиоэлектронным оборудованием и ударным вооружением, в том числе баллистическими ракетами "Булава", а также современными торпедными комплексами и средствами гидроакустического противодействия. За счет применения передовых конструкторских решений на корабле используются современные энергоустановки и навигационные приборы, значительно улучшены условия службы и отдыха экипажа.