Для облегчения конструкции с него сняли дульный тормоз-компенсатор и другие детали

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" ликвидировали украинскую снайперскую пару с помощью дрона, на который был установлен автомат Калашникова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дрон уже принимает участие на линии боевого соприкосновения. Был случай, когда наш дрон-разведчик обнаружил снайперскую пару. А дрон со стрелковым комплексом зашел сзади и уничтожил цель. Залетел с обратной стороны здания и поразил цель", - рассказал заместитель командующего 20-й армии по вооружению с позывным Буденновск, чьи слова привело министерство.

Буденновск добавил, что на дрон установлен стрелковый комплекс, за основу которого взят автомат Калашникова. Для облегчения конструкции с него сняли дульный тормоз-компенсатор и другие детали. Также в комплекс интегрирован механизм гашения отдачи. Изделие разработано военнослужащими 20-й армии и названо "Арбалет". Изначально предполагалось использовать дрон с патронами 5,45 мм, снаряженными дробью, для уничтожения дронов, однако позже он стал использоваться и со штатным боеприпасом к автомату для уничтожения наземных целей.