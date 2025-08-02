Расчет РСЗО "Град" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Боевую задачу артиллеристы выполнили под прикрытием группы противодействия БПЛА, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт украинских националистов на красноармейском направлении. Боевую задачу артиллеристы выполняли под прикрытием группы противодействия БПЛА, что исключило возможность обнаружения и поражения расчета дронами противника", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что разведданные, полученные с помощью беспилотника, позволили выявить и точно определить координаты огневых позиций противника, препятствующие продвижению российских подразделений. После получения координат цели артиллеристы выдвинулись на подготовленную огневую позицию и нанесли залповый удар реактивными снарядами на дальность свыше 15 км.