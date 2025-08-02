В Минобороны также отметили, что огонь по противнику корректируется с помощью беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Экипажи танков Т-80БВМ Северной группировки войск уничтожили личный состав и скрытые позиции ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили выявленные замаскированные позиции и живую силу ВСУ в Сумской области в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны также отметили, что огонь по противнику корректируется с помощью беспилотных летательных аппаратов. С их же помощью фиксируются попадания в цель.