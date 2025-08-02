Цель была поражена в районе населенного пункта Искра, уточнили в Минобороны

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российские артиллеристы 29-й армии Восточной группировки войск взорвали пункты управления дронами противника в районе села Искра на южнодонецком направлении СВО.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллеристы 29-й армии группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления БПЛА противника в районе населенного пункта Искра. Проведя воздушную разведку, расчеты артиллерии нанесли точные удары по целям. В результате огневого поражения объекты были полностью уничтожены", - говорится в сообщении оборонного ведомства.