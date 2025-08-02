Эксперт Ходаренок: возможности "Орешника" сравнимы с тактическим ядерным оружием

Эксперт добавил, что заявление президента РФ Владимира Путина по поводу этого ракетного комплекса является сигналом для гипотетических противников России

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Возможности ракетного комплекса "Орешник" можно сравнить с тактическим ядерным оружием, они позволяют нанести удар по противнику в пределах всего европейского континента. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Михаил Ходаренок.

"Возможности комплекса "Орешник" по поражению объектов противника можно сравнить с тактическим ядерным оружием. Это новый шаг по повышению готовности наших вооруженных сил нанести по противнику удар. Причем удар очень большой дальности - в пределах всего европейского континента, если этого потребует обстановка", - отметил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин 1 августа рассказал о поступлении в войска первого серийного комплекса "Орешник". "Еще не ясно, в какое звено будет поступать комплекс и на вооружении каких соединений будет находиться. По моему мнению, это будут ракетные бригады оперативно-стратегических объединений. По всей видимости, уже разработан план поставок, соответствующий очередности получения округами этой новой перспективной системы, которая резко усилит боевые и оперативные возможности по поражению объектов противника", - подчеркнул Ходаренок.

Специалист также добавил, что заявление президента РФ по поводу "Орешника" является сигналом для гипотетических противников России. "По большому счету, если серийные поставки в войска РФ будут происходить с неослабевающим темпом, то у противника нет ничего подобного, что могло бы иметь аналогичные тактико-технические характеристики. Поэтому все заявления нашего верховного главнокомандующего по этому поводу можно расценивать как недвусмысленный сигнал гипотетическим западным противникам, что при развязывании вооруженного конфликта это оружие будет пущено в ход и эффект от его применения, вероятно, превзойдет самые смелые прогнозы и ожидания", - сказал он.

21 ноября 2024 года Путин выступил с заявлением о том, что в ответ на применение против РФ западного дальнобойного оружия были впервые использованы новейшие отечественные баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш".