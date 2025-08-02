Изначально это подразделение комплектовалось из участников так называемой антитеррористической операции в Донбассе и иностранных наемников, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Командование ВСУ перебросило под Волчанск Харьковской области элитную 1-ю отдельную бригаду теробороны. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Пытаясь отбить утраченные позиции, командование ВСУ перебросило под Волчанск элитную 1-ю обр ТерО", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что изначально это подразделение украинской армии комплектовалось из участников так называемой антитеррористической операции в Донбассе и иностранных наемников. "Но в дальнейшем выжившие неонацисты были переведены на должности инструкторов, а подразделение доукомплектовали мобилизованными украинцами", - добавил собеседник.

Ранее ТАСС сообщал, что идет зачистка правого берега Волчанска. Зачистку ведут российские подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа и 68-й, 69-й дивизий 6-й армии.