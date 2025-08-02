Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств противника

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, ВСУ в зоне ее ответственности потеряли свыше 170 военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнение боевых задач специальной военной операции. Подразделения группировки улучшили тактическое положение. <...> ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и артиллерийское орудие", - сказал он.

Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Алексеевка, Кондратовка и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении поражены подразделения механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Волчанских Хуторов и Мелового.

Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств противника.