Это следует из анализа некрологов, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Все штурмовые группы из состава 2-й роты первого батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожены в Юнаковке Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Анализ некрологов и публикаций родственников пропавших без вести украинских солдат показал, что в Юнаковке уничтожены все штурмовые группы из состава 2-й роты первого батальона 95 одшбр", - сказал собеседник агентства.

Юнаковка является важным логистическим центром ВСУ в Сумском районе, после ее освобождения противник будет испытывать существенные сложности с обеспечением всех подразделений на границе с Суджанским районом Курской области.