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Военная операция на Украине

ВСУ за сутки потеряли более 220 военных от действий группировки "Запад"

Российские войска нанесли поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад противника в районах Сведловки, Лозового, Новоселовки и Лесной Стенки

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли ВСУ потери в размере более 220 военнослужащих и уничтожили артиллерийскую установку "Богдана" и 12 минометов. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

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"За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Богдана", 12 минометов. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты в воздухе 46 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника. Также вскрыты и уничтожены 32 пункта управления беспилотной авиацией, шесть станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и семь складов боеприпасов ВСУ", - сказал Шаров.

Он также отметил, что российские войска нанесли поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ в районах Сведловки, Лозового, Новоселовки и Лесной Стенки. 

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