Командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский отметил, что они участвовали в освобождении Курской области

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Две дивизии, две бригады и полк Воздушно-десантных войск (ВДВ), участвовавшие в освобождении Курской области, ведут тяжелейшие бои на сумском направлении. Об этом заявил командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.

"Две дивизии, две бригады и полк, участвовавшие в освобождении Курской области, ведут сегодня тяжелейшие бои на сумском направлении. Новороссийская дивизия наступает на запорожском направлении, а Ивановская воздушно-десантная дивизия завершила освобождение Часова Яра Донецкой Народной Республики", - сказал он в поздравлении военнослужащих и ветеранов-десантников с 95-й годовщиной образования ВДВ.

Он напомнил, что за 3,5 года специальной военной операции на ВДВ приходится порядка 100 тысяч вручений государственных наград, 99 десантников стали Героями России, большая часть раненых бойцов вернулась в строй и воюет в своих подразделениях.

По итогам боев 12 частей ВДВ стали гвардейскими. Пять дивизий, две бригады и шесть полков награждены орденами. Ставший гвардейским уже в ходе СВО 237-й десантно-штурмовой полк награжден двумя орденами - Суворова и Александра Невского. А 11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада - тремя орденами - Жукова, Кутузова и Суворова, добавил он.

"И сегодня от имени всех десантников я хочу заверить нашего верховного главнокомандующего и весь российский народ, что наши парни являются достойными преемниками героев-десантников предыдущих поколений, и мы приложим все усилия для нашей победы", - заключил Теплинский.