Глава ДНР отметил, что сражение за город стало одним из самых сложных в истории СВО

ДОНЕЦК, 2 августа. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин назвал триумфом воинов ВДВ освобождение Часова Яра в Донецкой Народной Республике и отметил их бесценный вклад в защиту мира и безопасности в регионе.

В Минобороны РФ 31 июля сообщили об освобождении Часова Яра. Бои за город длились больше года. Он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки и инфраструктуры.

"Сражение за Часов Яр, ставшее одним из самых сложных в истории СВО, на днях увенчалось триумфом голубых беретов - освобождение города произошло как раз в преддверии вашего профессионального праздника", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он также поздравил воинов-десантников и ветеранов ВДВ с праздником.

"Вы первыми идете туда, где сложнее всего, выполняете самые трудные задачи и приносите победу там, где никто другой не смог бы справиться. <…> Ваш вклад в защиту мира и безопасности бесценен. Спасибо за службу и верность Отечеству!" - подчеркнул глава ДНР.

Особое значение

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что для жителей региона день ВДВ имеет особое значение, поскольку генерал Василий Маргелов, освободивший Херсон от фашистов, 25 лет командовал ВДВ и стал настоящей легендой среди десантников. "Для херсонцев он как земляк, близкий человек. В его честь назван добровольческий отряд региона, сражающийся сегодня на передовой", отметил он.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем поздравлении выразил благодарность десантникам за подвиг и вклад в освобождение территории ЛНР от украинских нацистов.

Администрация Запорожской области также поздравила десантников с днем ВДВ. "На фронтах СВО воины-десантники доказывают делом, что славные традиции предков живут и приумножаются", - отмечается в поздравлении.

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России 2 августа отмечают 95-летие со дня образования.