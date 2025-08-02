ВС России поразили места хранения украинских БПЛА

Российские военнослужащие нанесли удар в 132 районах, отмечает Минобороны РФ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России за сутки поразили места хранения БПЛА, пункты временной дислокации украинских формирований и наемников в 132 районах. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 132 районах", - сказали в ведомстве.