В видео также показаны эпизоды боев за населенный пункт

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 10-го гвардейского танкового полка группировки войск "Юг" развернули над населенным пунктом Александро-Калиново российский триколор. Соответствующие кадры распространило Минобороны РФ.

"Военнослужащие Южной группировки войск освободили населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике. Российский триколор развернут военнослужащими 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск в населенном пункте Александро-Калиново", - говорится в подписи к кадрам.

В видео также показаны эпизоды боев за населенный пункт - уничтожение вражеских опорных пунктов и склада боеприпасов.