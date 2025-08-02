Бойцы отряда "Штурмовой" и мотострелкового батальона 10-го гвардейского танкового полка заходили как пешими группами, так и мотогруппами, отметил заместитель командира отряда "Штурмовой"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Контрвоздушная война беспилотников велась за населенный пункт Александро-Калиново Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил заместитель командира отряда "Штурмовой" 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным Ротор.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Александро-Калинова.

"Бойцы отряда "Штурмовой" и мотострелкового батальона 10-го гвардейского танкового полка заходили как пешими группами, так и мотогруппами. Были заезды на БМП и танках. Также бойцы столкнулись с массированной атакой беспилотников. За данный населенный пункт велась не просто контрбатарейная война, а даже контрвоздушная. Не жалели ни обычных дронов, ни гексокоптеров типа "Вампир" и "Бабы-яги", - отметил он в видео, предоставленном Минобороны России.

Он отметил, что также со стороны боевиков ВСУ наблюдалось круглосуточное минирование с воздуха.

"При подходе к населенному пункту Александро-Калиново Краматорского района ДНР мы столкнулись со рвом. Высота бруствера - это земляная насыпь на наружной стороне окопа - порядка 3 метров составляла, а ширина рва - 2,5 метра. Кроме того, внутри рва была натянута колючая проволока, чтобы наши бойцы не могли пробраться. Но мы нашли лазейку и выдвинулись на штурм населенного пункта", - добавил замкомандира.

Также он уточнил, что было всего два входа в населенный пункт - с центра, который был закрыт БМП, и справа, где нужно было преодолеть огромное расстояние по открытой местности. "В итоге после освобождения нашими союзниками из 33-го мотострелкового полка 20-й мотострелковой дивизии у нас открылся доступ с севера. Получается, уже смогли зайти с севера неожиданно для них [ВСУ], естественно. Несмотря на активное сопротивление противника, мы все равно освободили населенный пункт, так как верим в силу русского оружия. Будем продолжать продвигаться дальше еще большими усилиями", - заключил военный.