Командующий ВДВ добавил, что дополнительно сформированы одна десантно-штурмовая дивизия, два парашютно-десантных полка, артиллерийская бригада, бригада материально-технического обеспечения и ремонтно-эвакуационный полк

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Штатные подразделения беспилотных систем были сформированы во всех частях и соединениях Воздушно-десантных войск РФ. Об этом сообщил командующий ВДВ Михаил Теплинский.

"Мы сформировали именно структурированные штатные подразделения беспилотных летательных аппаратов. Не только беспилотных летательных аппаратов, а беспилотных систем", - сказал Теплинский в эфире "России-24"

Он добавил, что в составе ВДВ были дополнительно сформированы одна десантно-штурмовая дивизия, два парашютно-десантных полка, артиллерийская бригада, бригада материально-технического обеспечения и ремонтно-эвакуационный полк.-