Эксперт Степанов рассказал, что России даст размещение "Орешников" за рубежом

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС считает, что это обеспечит глобальное военное присутствие РФ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Развертывание российских ракетных комплексов "Орешник" на территории других государств, например в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, способно обеспечить не только национальный суверенитет союзников России, но и ее глобальное военное присутствие. Об этом в беседе с ТАСС сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Размещение вооружений, подобных "Орешнику", в странах дальнего зарубежья, например в Венесуэле или на Кубе, с целью прикрытия и обеспечения безопасности, а также национального суверенитета наших союзников могли бы выступить в качестве серьезного инструмента проецирования военного присутствия России в глобальном формате", - сказал эксперт, комментируя недавнее заявление президента России Владимира Путина о производстве первого серийного ракетного комплекса "Орешник".

Степанов отметил, что выпуск на регулярной основе достаточно большого количества комплексов - а речь, по его словам, может идти как минимум о десятках единиц в год - говорит о соответствующем военно-техническом производственном потенциале и о возможности развертывания этих систем практически на всех ключевых направлениях для прикрытия самых значимых рубежей РФ. При этом, по мнению эксперта, необходимо учитывать наращиваемые возможности военно-промышленного комплекса геополитических оппонентов России, в частности, США. По его данным, в рамках бюджетных ассигнований на 2025 год Пентагон заказал 32 тактические ракеты Tomahawk для комплексов Typhon и соответствующие пусковые контейнеры МК-14, которые активно поставляются США своим союзникам в контуре НАТО и разворачиваются на самых удаленных военных базах по всему миру.

Кроме того, компания Lockheed Martin ежегодно производит 60 реактивных систем залпового огня HIMARS с прицелом на наращивание темпов производства в ближайшие годы до 92 единиц. Их Вашингтон приоритетно размещает на восточном фланге НАТО. "Понятно, что ни HIMARS, ни Typhon нельзя напрямую сравнивать с "Орешником", но, тем не менее, это тоже наступательный ударный потенциал, который размещается прежде всего в российском приграничье", - пояснил эксперт.

Степанов отметил еще один важный аспект серийного производства "Орешника": комплекс может стать в перспективе востребованным продуктом в рамках военно-технического сотрудничества с партнерами России, в частности, с КНР, КНДР и Ираном. Хотя в этих странах, продолжил эксперт, самостоятельное производство ракетных вооружений развивается довольно интенсивно, аналогов "Орешника" у них пока нет, и трансфер военных технологий в перспективе вполне возможен.

О производстве

Президент России Владимир Путин 1 августа в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме заявил, что в РФ произведен первый серийный комплекс "Орешник", он уже поступил в войска. По словам российского президента, ведется серийное производство таких ракет. Кроме того, до конца года будет закрыт вопрос поставки комплекса "Орешник" в Белоруссию, идет подготовка позиций для его размещения, добавил Путин.