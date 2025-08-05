Армия РФ закрепляется на западных окраинах города для дальнейшего продвижения, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 5 августа. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) после потери контроля над Часовым Яром Донецкой Народной Республики не перестает пытаться атаковать и закрепиться на окраинах города. Армия РФ, несмотря на накаты ВСУ, закрепляется на западных окраинах Часова Яра для дальнейшего продвижения, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Противник еще пытается закрепиться в окрестностях Часова Яра, проводит контратаки. <...> Довольно-таки серьезные силы украинское командование бросает на данный участок. Пока все попытки [контратак] обернулись крахом для украинского командования", - сказал он в ходе прямого эфира, запись которого разместил на своей странице во "ВКонтакте".

Военный эксперт отметил, что российские бойцы, несмотря на накаты ВСУ, закрепляются и усиливаются на западных окраинах Часова Яра, что позволит продвигаться на данном участке. После укрепления, по словам Марочко, армия РФ зачистит ближайшие к Часову Яру лесополосы.

Минобороны РФ 31 июля сообщило об освобождении Часова Яра.