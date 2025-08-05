Военный эксперт уточнил, что действующие на этом участке фронта украинские националистические подразделения всячески препятствуют добровольной сдаче в плен сослуживцев, в том числе расстреливая их в спину

ЛУГАНСК, 5 августа. /ТАСС/. Порядка 15 солдат из подразделений Вооруженных сил Украины, попавших в окружение у Шипиловки и Григоровки в Луганской Народной Республике, добровольно сдались в плен за последние две недели. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

29 июля Марочко сообщал ТАСС, что военнослужащие РФ, имея успех в Кременских лесах, начали брать в окружение группировку ВСУ, дислоцированную у Шипиловки и Григоровки. Украинские солдаты ВСУ добровольно сдаются в плен.

"Север Григоровки и запад Шипиловки - это позиции украинских боевиков в Кременских лесах и Серебрянском лесничестве. Рельеф местности здесь сложный. <…> По моей информации, там за две недели порядка отделения - то есть 10-15 человек - пожелали добровольно сдаться в плен, но сейчас эта тенденция идет к снижению", - сказал он в ходе прямого эфира, запись которого разместил на своей странице во "ВКонтакте", отвечая на ранее направленный вопрос корреспондента ТАСС.

Военный эксперт уточнил, что действующие на этом участке фронта националистические подразделения ВСУ всячески препятствуют добровольной сдаче в плен сослуживцев, в том числе расстреливая их в спину.