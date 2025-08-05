По словам источника в российских силовых структурах, это в том числе подтверждают и родственники военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и других частей

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Сумской области выдохлись за два дня контратак позиций российских военных. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Начиная с четверга прошлой недели противник два дня подряд активно контратаковал позиции бойцов группировки "Север" в Сумской области, но их пыл быстро остудили наши десантники и морпехи. За два дня интенсивных мясных штурмов противник успеха не добился и выдохся", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это в том числе подтверждают и родственники военнослужащих бригады и других частей. По сообщениям из социальных сетей, по прибытии в Сумскую область с их родными моментально пропадает связь, а максимум информации, которую они могут получить о состоянии своих родных, служащих в этой области, - это информация о гибели.

"Безусловно, свои медали и ордена командование десантно-штурмовых войск получит. Вопрос - сколько им для этого придется положить личного состава до того, как потеряют очередной крупный населенный пункт", - отметил собеседник агентства.