При этом на церемонию приглашают тыловиков, а не боевых офицеров, отметили в российских силовых структурах.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский вручает награды подразделениям 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которые несут потери в Харьковской области, при этом на церемонию приглашают тыловиков, а не боевых офицеров. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Ранее силовики сообщали, что в Липцах Харьковской области большие потери несут 92-я ошбр ВСУ и 13-я отдельная бригада Нацгвардии Украины "Хартия".

"К Зеленскому в Харьков приехали военнослужащие 92-й ошбр ВСУ, которые также получили государственные награды. В настоящий момент из-за больших потерь часть боевых подразделений 92-й бригады выводится на восполнение, в то время как штаб выводится в Харьков для награждения", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что глава подконтрольной Киеву Харьковской ОВА Олег Синегубов опубликовал фотографии с мероприятия, где видно, что награды получили женщины-делопроизводители штаба и офицеры тыла.

Ранее в силовых структурах отмечали снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих бригады.